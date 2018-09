Eerste Kamer onderzoekt eigen integriteitsregels

De Eerste Kamer gaat de integriteitsregels voor senatoren onder de loep nemen. Aanleiding is het bericht dat het adviesbureau van VVD-senator Duthler advies heeft uitgebracht over een wet waarover ze later zelf heeft meegestemd.

Duthler zegt dat ze haar rol als Eerste Kamerlid niet heeft gebruikt voor de belangen van haar bedrijf en ze benadrukte dat ze ook niet het woord heeft gevoerd over de wet. Volgens de VVD-fractie heeft Duthler correct gehandeld.

Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol wijst erop dat het lidmaatschap van de Eerste Kamer een parttime functie is en dat de meeste senatoren dus ook een andere baan hebben. Volgens Broekers is het juist de meerwaarde van de Eerste Kamer dat de politici daar ervaring en kennis meebrengen uit de maatschappij en dat ze daardoor de draagwijdte van wetten kunnen beoordelen.

Vinger aan de pols

De voorzitter vindt het belangrijk dat Kamerleden op dit punt transparant zijn. Het dagelijks bestuur van de senaat heeft afgesproken nog eens naar de eigen integriteitsregels te kijken. En later dit jaar is er een speciale bijeenkomst over. "Dit is een onderwerp waar we permanent de vinger aan de pols moeten houden", vindt Broekers-Knol.

De voorzitter zegt dat een paar keer Kamerleden bij haar zijn gekomen om een integriteitskwestie aan haar voor te leggen. Ze wilden dan van Broekers weten of ze op een bepaald verzoek of aanbod konden ingaan. "Op het moment dat ze bij mij met die vraag kwamen, was bijna iedere keer het antwoord: 'Nee dat gaat niet.' En dan deden ze het ook niet."