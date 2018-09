Landelijke registratieplicht voor Airbnb in de maak

Het kabinet werkt aan een verplichte registratie van woningen die via sites als Airbnb aan toeristen verhuurd worden. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

"Hiermee krijgen gemeenten beter zicht op waar toeristische verhuur plaatsvindt", zegt Ollongren. "Dit versterkt de handhavingsmogelijkheden van de gemeente en moet voorkomen dat er sprake kan zijn van illegale advertenties."

In steden als Amsterdam leidt de verhuur aan toeristen op sommige plekken tot overlast. Ook houden verhuurders zich niet aan het maximum van 60 dagen per jaar dat in Amsterdam geldt, maar verhuren ze het hele jaar door aan toeristen. De registratieplicht houdt in dat een registratienummer zichtbaar moet zijn bij de online advertentie van een verhuurder. Wanneer de maatregel wordt ingevoerd is nog niet duidelijk.

Airbnb was tegen, is nu voor

Airbnb was lange tijd tegenstander van zo'n registratieplicht. "Ingewikkelde registratiesystemen zijn in het voordeel van commerciƫle partijen, vertragen innovatie en raken gewone mensen die authentieke ervaringen leveren en die het geld het meeste nodig hebben", zei het bedrijf in 2016 nadat de Kamer een motie van de SP erover had aangenomen.

Maar onder druk van de groeiende weerstand tegen illegale verhuur heeft het bedrijf een draai gemaakt en is nu voor. "Airbnb steunt de ontwikkeling van een nationaal registratiesysteem voor vakantieverhuur", zegt het bedrijf.

"Een simpel en online systeem maakt het gemakkelijker voor hosts om zich aan de regels te houden. Zo'n systeem helpt bij adequate handhaving, terwijl nationale en Europese privacywetgeving worden gerespecteerd."

Veel accomodaties 'verdwijnen'

In andere landen en steden bestaat al een soortgelijke registratieplicht. In San Francisco, de plaats waar Airbnb is opgericht, halveerde het aantal Airbnb-accommodaties toen de gemeente een verplichte registratie invoerde. Waarschijnlijk ging het daarbij om verhuurders die zich niet aan de andere regels van de stad hielden, zoals het maximum van 90 dagen verhuur per jaar.

In Japan leidde de invoering tot de verwijdering van zo'n 80 procent van alle Airbnb's in het land, omdat deze nog geen registratie hadden. Een deel van de accomodaties heeft daarna alsnog een registratie gekregen, maar een deel is ook nooit meer teruggekomen op Airbnb.