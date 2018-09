Coalitie wil scheefwoners harder aanpakken

Mensen die in een sociale huurwoning blijven terwijl zij daar eigenlijk te veel voor verdienen, moeten een flinke huurverhoging krijgen, vinden de vier coalitiepartijen in de Tweede Kamer.

De huur voor een sociale huurwoning mag nu met maximaal 5,4 procent per jaar stijgen. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat dit sneller kan.

In "extreme gevallen", waarin mensen in een sociale huurwoning een inkomen van 80.000 tot 100.000 euro hebben, moet het zelfs mogelijk worden om de huur in één keer op te schroeven naar de maximale huurprijs van 710 euro per maand.

Voor mensen die tot dan toe 500 euro per maand betalen zou dat dus een huurverhoging van ruim 200 euro per maand (ruim 40 procent) betekenen, meldde het AD vanmorgen.

Vrije sector

De coalitiepartijen hopen dat zogenoemde scheefwoners - huurders van een sociale huurwoning die meer dan 41.000 euro per jaar verdienen - door de maatregel eerder verkassen naar een huurwoning in de vrije sector of koopwoning.

PvdA-Kamerlid Nijboer noemt het plan "een harde klap, midden in het gezicht van de middeninkomens". Hij vindt het onbegrijpelijk en onfatsoenlijk om "niets te doen aan het woningtekort", maar wel de huren in een aantal gevallen met 40 procent te verhogen.

Ook voorzitter Jansen van de Woonbond spreekt van een ondoordacht en slecht plan. Volgens hem is er sprake van de zoveelste greep in de achterzak van huurders in korte tijd.

De Tweede Kamer spreekt vanmiddag over huuraangelegenheden.