Nederland en Australië willen snel met Rusland in gesprek over MH17

Nederland en Australië willen "op afzienbare termijn" beginnen te onderhandelen met Rusland over de aansprakelijkheid van dat land voor het neerhalen van vlucht MH17. Dat zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

Hij sprak in New York met zijn Australische collega Marise Payne over de zaak. Eind mei verzochten de twee landen Rusland over aansprakelijkstelling te gaan onderhandelen. Nu zijn ze hierover via diplomatieke kanalen in contact met Rusland, zegt Blok.

Eerder op de dag spraken Blok en Payne hun collega's uit Maleisië, Oekraïne en België bij over de aansprakelijkstelling. Autoriteiten uit deze landen werken samen met de Nederlandse binnen het Joint Investigation Team (JIT), dat onderzoek doet naar de ramp.