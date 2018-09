MH17-team gaat nieuwe stukken bekijken - en stipt Russische onwil aan

Het internationale team dat de ramp met de MH17 onderzoekt gaat nieuwe informatie die Rusland vandaag aanleverde "zorgvuldig bestuderen". Het JIT benadrukt in een persbericht ook dat het land tot nu toe weinig ruimhartig is omgegaan met hulpverzoeken.

"Tot op heden heeft het JIT alle door de Russische Federatie verstrekte informatie zorgvuldig geanalyseerd en meegewogen in het onderzoek", laat het team weten in een persbericht. Daarin worden ook de momenten opgesomd dat Rusland weigerde mee te werken.

Zo ontving het JIT de afgelopen jaren geen inhoudelijke reactie op meerdere rechtshulpvragen en kreeg het vorige maand expliciet te horen dat er geen aanvullende verzoeken hoeven worden ingediend. Daarnaast noemt het JIT eerdere theorieën die Rusland aandroeg "feitelijk onjuist".

'Buk-raket uit Oekraïne'

Het Russische ministerie van Defensie stelde in een persconferentie dat de Buk-raket waarmee vlucht MH17 is neergehaald niet meer in Russische handen was op het moment van de ramp. Op een persconferentie meldde een woordvoerder dat de raket in Oekraïense handen was gekomen na de ontbinding van de Sovjet-Unie.

De spreker erkende dat de raket in 1986 in de buurt van Moskou is gefabriceerd, maar zei dat hij daarna naar Oekraïne is verscheept. Aan het einde van de Koude Oorlog zou het wapentuig daar zijn achtergebleven bij het Oekraïense leger.

"Men probeert opnieuw de schuld in de schoenen van Oekraïne te schuiven", concludeert correspondent Geert Groot Koerkamp. Rusland zegt dat het geheime informatie over de raket naar het JIT in Den Haag heeft gestuurd.

Op een persconferentie zei het Russische ministerie van Defensie nieuw bewijs te hebben: