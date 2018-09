UMCG in Groningen mag werknemers 5000 euro geven om te blijven

De ondernemingsraad (OR) van het UMCG in Groningen is akkoord gegaan met het voorstel om werknemers 5000 euro te geven om te blijven. De 'bindingspremies' zijn bedoeld voor mensen die werken in en rond de operatiekamers, op functies waarvoor het moeilijk is om personeel te vinden.

De OR is wel kritisch over het plan en ziet het als een 'noodverbandje' en niet als een structurele oplossing voor het personeelstekort. "Maar we begrijpen dat een bijzondere situatie om bijzondere maatregelen vraagt", zegt OR-voorzitter Hetty Timmer-Bosscha tegen RTV Noord.

Het UMCG is niet het enige academische ziekenhuis dat een bindingspremie toekent of dat wil doen. Eerder bleek uit een rondgang van de NOS dat meer ziekenhuizen ermee bezig zijn.

Drie jaar blijven

Het UMCG sloot al meerdere operatiekamers en meerdere bedden op de afdeling intensive care, omdat er een tekort is aan onder meer specialistische verpleegkundigen, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. 700 medewerkers krijgen nu in twee delen 5000 overgemaakt, in ruil daarvoor binden ze zich voor minimaal drie jaar aan het ziekenhuis. De bindingspremies kosten het UMCG in totaal zeker 3,5 miljoen euro.

De OR wil dat het bestuur van het UMCG naast de premie ook andere maatregelen neemt. Zo moet onderzocht worden waarom personeel voor andere ziekenhuizen kiest en moet er meer aandacht komen voor scholing van werknemers.

Toen bekend werd dat het UMCG bindingspremies wilde uitloven, werd er afkeurend op gereageerd door andere zorgpartijen. Onder meer het Martini Ziekenhuis in Groningen, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de FNV zagen niets in het plan.