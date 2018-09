Inktspotprijs voor tekening over 'balkonheld' en Europees grenshek

Een cartoon van de illegaal die in Parijs na een klimpartij een kind van een balkon redt, heeft maker Tjeerd Royaards de Inktspotprijs 2018 opgeleverd. Zijn winnende cartoon Good migrant, bad migrant? verscheen in mei dit jaar op de website Cartoon Movement en werd meteen breed verspreid via sociale media.

De tekenaar verwees naar de 23-jarige Mamoudou Gassama uit Mali, die wereldnieuws werd toen hij als illegaal in Parijs een kind redde dat aan een balkonrand hing. Royaards vergelijkt de held met een migrant die tegen een grenshek klimt.

Uit handen van juryvoorzitter Xander van der Wulp kreeg Royaards een bronzen beeldje van een duiveltje op een inktpot."In een simpel plaatje zet hij het migrantendebat op scherp", vond de jury. "Het is een tekening die je door een subtiele vondst aan het denken zet."

Beroeren en in beweging brengen

Voorzitter Saskia van Loenen van de organiserende Stichting Pers en Prent zei dat een goede tekenaar "werelden kan beroeren, in beweging brengen en soms ook schokken of zelfs tot terreurdaden brengen. Dat is afschuwelijk en misselijkmakend, maar onderstreept tegelijkertijd het belang van het genre van de politiek prent".

Marinus Potman van de kunstcommissie van Nieuwspoort, waar de prijs werd uitgereikt, had eerder al gewezen op bedreigingen aan het adres van spotprenttekenaars. "Daarom lopen hier ook beveiligers, net als op andere plaatsen waar kunst te zien is."