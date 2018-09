Bekladde muurschildering van Anne Frank in ere hersteld

Kritiek

Het is onduidelijk wie er achter de bekladding zit. Er is niemand aangehouden. Volgens AT5 was er al kritiek op het kunstwerk toen het nog in de steigers stond. Graffitiartiesten zouden het onderwerp en de schilderstijl "uitgekauwd" vinden.

De Hogeschool van Amsterdam heeft de hekken die eind augustus vernield werden hersteld, maar neemt verder geen extra maatregelen. Rond januari verdwijnt de muurschildering, als er op het terrein begonnen wordt aan de bouw van een nieuw schoolgebouw.