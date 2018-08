Muurschildering van Anne Frank beklad in Amsterdam

Op een braakliggend terrein in Amsterdam is een muurschildering van Anne Frank beklad met graffiti. Het werk was pas twee dagen oud.

Over de kleurrijke beeltenis van Anne Frank zijn dikke graffitiletters gespoten. Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het vandalisme. Vermoedelijk is het vannacht gebeurd.

De Duitse kunstenaar Philipp Scharbert plaatse de schildering donderdag in overleg met de eigenaar van het terrein aan de Wibautstraat, de Hogeschool Amsterdam. Hij zocht een plek voor zijn kunst en vond het in zijn ogen saaie en grijze terrein perfect voor een schildering.

Het is niet de eerste keer dat een kunstwerk met de beeltenis van Anne Frank wordt vernield in Amsterdam. Vorig jaar werd een muurschildering in Amsterdam-Noord beklad, melden AT5 en NH Nieuws.