Gewonden Stint-ongeluk Oss buiten levensgevaar

Het 11-jarige meisje en de 32-jarige begeleidster die donderdag in Oss zwaargewond raakten bij het spoorwegongeluk met een elektrische bakfiets, zijn buiten levensgevaar. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De twee liggen nog altijd in het ziekenhuis. De politie heeft nog niet met ze gesproken. Bij het ongeluk op de bewaakte spoorwegovergang met de stint kwamen vier kinderen om het leven. De slachtoffers waren 4, 4, 6 en 8 jaar.

Dankbaar

De familie van de begeleidster heeft de politie laten weten dat ze dankbaar zijn voor alle steun. "Onze dochter en echtgenote is buiten levensgevaar. Wij willen iedereen bedanken voor de steun en hulp die wij krijgen van familie, vrienden, collega's, ouders, kinderen, hulpverleners, bekenden en onbekenden. Het is hartverwarmend en het draagt ons in deze moeilijke periode. Onze gedachten gaan tegelijkertijd uit naar de andere gezinnen die hierbij betrokken zijn. Wij wensen hun veel kracht toe."

Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog altijd uitgebreid onderzocht. Zo wordt er gesproken met getuigen, wordt de Stint onderzocht en worden camerabeelden bij de spoorwegovergang bekeken.