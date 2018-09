Meerderheid van Nederlandse EU-fracties wil meer transparantie over bonnetjes

Er moet voor de Europese verkiezingen een pact komen van alle Nederlandse politieke partijen waarin ze beloven openheid van zaken te geven over onkosten die gemaakt worden. Dat zegt fractievoorzitter Paul Tang van de PvdA in Brussel.

Peter van Dalen van de ChristenUnie is het met Tang eens. "We moeten streven naar maximale openheid. Het is publiek geld en dat moet publiek worden verantwoord."

"Gemiste kans"

Tang reageert op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie, dat vanochtend bepaalde dat het parlement geen inzicht hoeft te geven in de vergoedingen. "Doodzonde", noemt hij de uitspraak. "Een kans op meer transparantie en betere verantwoording is voorbij gegaan." Ook Peter van Dalen spreekt van een gemiste kans.

Dennis de Jong van de SP noemt de uitspraak zelfs volkomen onjuist. "Ik vind dat politici die zich kandidaat stellen voor de Europese verkiezingen van volgend van te voren moeten aangeven dat zij hun bonnetjes openbaar maken, dan weet de kiezer waar zij aan toe is."

Accountantsverklaring

Ook GroenLinks, D66 en het CDA vinden dat er moet worden gestreefd naar meer transparantie. De Groenen, de Europese fractie waar GroenLinks deel van uitmaakt, heeft van alle fracties accountantsverklaringen op de website staan.

Bij het CDA is zo'n accountantsverklaring ook verplicht. Vorig jaar ontstond daardoor nog politieke rumoer, omdat Annie Schrijer weigerde een accountantsverklaring te overleggen. Ondertussen heeft ook Schrijer beloofd voortaan haar bonnen te laten controleren.

"Huidige interne controle is afdoende"

Bij de SGP en VVD staan ze niet te trappelen om meer afspraken te maken over onkostenvergoedingen. "Er is interne controle en die is afdoende", zo laat de VVD weten. Het is onduidelijk wat het standpunt van de PVV is.

De Europese verkiezingen zijn in mei volgend jaar.