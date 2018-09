Europarlement hoeft geen inzage te geven in vergoedingen

Het Europees Parlement mag weigeren inzage te verlenen in de reiskosten, onkostenvergoedingen en andere bedragen die Europarlementariërs naast hun salaris ontvangen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg bepaald.

De uitspraak volgt in een rechtszaak die drie jaar geleden werd aangespannen door een groep van 29 journalisten uit de 28 EU-landen. Zij vinden dat burgers het recht hebben te weten hoe hun parlementsleden jaarlijks de 71 miljoen euro aan onkostenvergoedingen besteden, die ze naast hun salaris ontvangen. Namens Nederland nam de NOS deel aan de zaak.

Het Parlement staat in zijn recht door te stellen dat de documenten met informatie over de vergoedingen ook persoonlijke gegevens bevatten, oordeelt het Europees Hof van Justitie. De journalisten hebben volgens het hof niet genoeg duidelijk kunnen maken waarom het vrijgeven van deze privacygevoelige informatie noodzakelijk is.

Geen verantwoording afleggen

Alle leden van het Europarlement krijgen, naast hun gewone inkomen, maandelijks een algemene onkostenvergoeding, reiskosten, dagvergoedingen en een bedrag voor personeel. Dat zijn tienduizenden euro's per persoon per jaar. Ze hoeven geen verantwoording af te leggen over de besteding van het geld, dat onder meer is bedoeld om kantoorruimte te huren in de thuislanden.

Ook het Europarlement zelf heeft steeds geweigerd inzage te geven in de bestedingen. De journalisten dienden daarom in 2015 verzoeken in op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.

Toen het Parlement bleef weigeren, onder meer omdat het te veel werk zou zijn om de verzoeken te honoreren, stapte het team van journalisten naar de rechter en werd een procedure gestart bij het Europees Hof van Justitie. Tijdens het proces, dat drie jaar heeft geduurd, stelde het Europarlement dat het niet beschikte over de gevraagde documenten. Daarnaast zouden privacy-regels meer transparantie in de weg staan.

Ook weigering Nederlandse partijen

De groep journalisten deed in 2017 al onderzoek naar de besteding van de algemene onkostenvergoeding die Europarlementariërs krijgen. Toen bleek dat veel leden geen opening van zaken wilden geven.

Voor Nederland weigerden de leden van de VVD, SGP en PVV antwoord te geven op de vraag waaraan zij hun maandelijkse vergoeding van ruim 4300 euro besteden. De andere Nederlandse partijen toonden zich een stuk openhartiger en wilden wel uitleggen wat ze met het geld doen.