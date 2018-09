Niet meer appen op de fiets vanaf 1 juli volgend jaar

Als het aan het kabinet ligt, is het vanaf 1 juli 2019 verboden om te bellen en appen op de fiets. De ministers Van Nieuwenhuizen en Grapperhaus hebben een voorstel klaar dat nu eerst wordt voorgelegd aan diverse adviesinstanties. Het verbod was al verschillende keren aangekondigd.

Van Nieuwenhuizen wijst erop dat fietsers die met hun telefoon bezig zijn een groter risico lopen op een ongeluk.

Het is nu al verboden om te appen voor automobilisten en veel andere verkeersgebruikers. Dat verbod wordt uitgebreid tot fietsers, trambestuurders en bestuurders van alle voertuigen voor gehandicapten.

Telefoongebruik enorm veranderd

Dat gebruik van een mobiele telefoon aanvankelijk niet was verboden voor fietsers, kwam door het idee dat ze vanwege hun geringe snelheid minder risico liepen.

Maar inmiddels zijn "aard (sociale media) en omvang (smartphones en databundels) van het telefoongebruik op de fiets enorm veranderd", schrijft Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Ze benadrukt ook dat het op fietspaden veel drukker is geworden en dat door de opkomst van de elektrische fiets de verschillen in snelheid zijn toegenomen.

Maatschappelijke wens

Naast de uitbreiding van het verbod tot bestuurders van alle voertuigen wordt in de regels de term 'mobiele telefoon' uitgebreid tot 'mobiel elektrisch apparaat'. Al deze apparaten leiden tijdens deelname aan het verkeer af van de rijtaak en daarom vallen ze voortaan allemaal onder het verbod, schrijft de minister. Ze spreekt van "een duidelijke en consistente norm", die bovendien tegemoetkomt aan een "dringende maatschappelijke wens."

Van Nieuwenhuizen wijst erop dat volgens onderzoek fietsers zich over het algemeen wel bewust zijn van de risico's, maar dat toch de verleiding groot is om te bellen, te lezen of te schrijven. Volgens haar blijkt uit de cijfers nu niet dat veel fietsers ernstig gewond raken of overlijden door het gebruik van een telefoon. "Maar elk door appen of bellen op de fiets veroorzaakt ongeval is er een te veel."