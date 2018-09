OM vervolgt schipper voor dodelijk ongeluk met mast

Het Openbaar Ministerie vervolgt een 53-jarige schipper voor dood door schuld. In augustus 2016 brak de mast van zijn schip af vlak bij de haven van Harlingen. Daarbij kwamen drie Duitse toeristen om het leven.

De man is eigenaar van het zeilschip de Amicitia. Het OM stelt dat hij nalatig is geweest bij het onderhoud aan de mast. Uit onderzoek blijkt dat de mast is afgebroken door houtrot.

Historisch schip

De Amicitia, een historisch schip, kon worden gehuurd. Op het moment van het ongeluk waren behalve de schipper en zijn vrouw twaalf Duitse toeristen aan boord, allemaal familie van elkaar. Drie mannen kregen de mast op zich en overleefden dat niet.

De behandeling van de zaak voor de rechtbank in Leeuwarden is half november.

Toezicht

De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzocht het ongeval en oordeelde vorig jaar dat het toezicht op de zogenoemde bruine vloot beter moet. Keuringsinstanties zouden zich niet altijd houden aan de wettelijke voorschriften voor de veiligheid op de historische schepen.

"Zowel de schipper, zijn onderhoudspersoneel als keuringsinstanties hebben niet gezien dat de mast in vier jaar tijd inwaterde en van binnenuit doorrotte", schreef de raad over het ongeluk in Harlingen.

De mast van de Amicitia was voor het laatst gekeurd in 2012. Het schip kreeg een certificaat voor zes jaar, terwijl dat wettelijk maar 2,5 jaar had mogen zijn.