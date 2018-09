Blok pleit in New York voor netwerk tegen mensenhandelaren

Nederland gaat een internationaal netwerk oprichten om tegoeden van mensenhandelaren sneller te traceren en te bevriezen. Dat is de uitkomst van een mede door ons land georganiseerde ministeriële conferentie in New York.

"We willen dat er in de VN-Veiligheidsraad een afspraak komt dat alle landen rapporteren op de manier waarop ze dit soort sancties implementeren", zegt minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok in Met Het Oog Op Morgen op NPO Radio 1. Hij sprak op de bijeenkomst met collega-ministers van Niger en Libië. Vertegenwoordigers van zo'n dertig Afrikaanse en Europese landen waren aanwezig.

Nederland is dit jaar lid van de VN-Veiligheidsraad en in juni werd een Nederlands voorstel aangenomen om mensensmokkelaars in Libië op een sanctielijst te plaatsen. Op deze lijst staan nu zes personen. Het gaat om leiders van criminele netwerken, die zich bezighouden met de handel in mensen.

Bewijs verzamelen

"Het is tijd dat deze sancties echt tanden krijgen", zegt Blok. Hij wil dat landen actief rekeningen van de mensen op de lijst bevriezen, of dat het voor deze personen onmogelijk wordt om te reizen. Het nog op te richten internationale netwerk moet inzichtelijk maken hoe landen zich daarvoor inzetten. Woensdag vergadert de VN-Veiligheidsraad in New York.

"Ook zijn we bezig om bewijs te vergaren om nog meer mensen op de sanctielijst te krijgen", zegt de minister. Daarnaast wil hij dat er sancties mogelijk worden tegen mensenhandelaren in andere landen. Concreet is daarvoor bijvoorbeeld Mali in beeld, "ook een land op de route".

De afgelopen jaren maakten honderdduizenden Afrikanen de overtocht naar Europa, bijvoorbeeld via de Middellandse Zee. Criminele netwerken hebben de afgelopen jaren miljarden verdiend aan mensensmokkel en de uitbuiting van migranten, meldde het European Migrant Smuggling Centre in een rapport uit 2017.