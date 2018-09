Een heel wagenpark als vervanging voor de Stints

Bij Kindergarden staan de Stints puur uit voorzorg in de stalling, want Slagmolen wil ze wel weer gaan gebruiken. "We zijn tevreden over de Stints. We hebben ons nooit onveilig gevoeld en kinderen vinden het leuk om er in te zitten."

"Maar gezien de reacties op straat vind ik het prima om ze even te laten staan tot het een beetje gezakt is", zegt Slagmolen. Ouders begrijpen niet waarom de opvang de Stints enkele uren na het ongeluk nog gebruikte. "Ze reageren vanuit emotie. Voelen aan de Stints, duwen ertegenaan, ze roepen dingen. Het was voor ons toen onmogelijk om binnen een paar uur ander vervoer te regelen."