Fabrikant laat alle Stint-bakfietsen onderzoeken

De fabrikant van de elektrische bakfietsen van het merk Stint laat alle 3500 exemplaren die in Nederland rondrijden onderzoeken.

In verband met het fatale ongeluk in Oss krijgen ze vanaf deze week een controle op alle veiligheidspunten en worden preventief onderdelen vervangen.

Daarnaast hebben de kinderopvangbedrijven een checklist ontvangen waarmee ze zelf hun apparaat kunnen nalopen.

Spoorwegovergang

Bij het ongeluk in Oss kwamen vorige week vier kinderen in een Stint om, toen het apparaat door onbekende oorzaak een spoorwegovergang op reed. Hun begeleider van de kinderopvang en een ander kind raakten zwaargewond.

Gisteren werd bekend dat de Inspectie Leefomgeving en Transport onderzoekt of de elektromagnetische straling van spoorweginstallaties invloed heeft op het gedrag van de Stint. Aanleiding daarvoor is dat twee Stints van een buitenschoolse opvang in Baarn zouden zijn stilgevallen op een spoorwegovergang.

Veel kinderopvanginstellingen gebruiken de Stint om jonge kinderen te vervoeren. Sinds het ongeluk hebben veel instellingen ervoor gekozen om hun apparaat voorlopig te laten staan. Het bedrijf uit Bilthoven heeft alle klanten ook gemaild hoe ze ander vervoer kunnen regelen.