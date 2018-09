Q-koortspatiënt: deze vergoeding is bijna lachwekkend

"Ik vind het een schijntje. Het is bijna lachwekkend. Ik voel me zeker niet serieus genomen." Dat zegt Q-koortspatiënt Sharon van de Boogaard over de tegemoetkoming van maximaal 15.000 euro die patiënten van het kabinet krijgen.

Bij de nu 33-jarige Sharon werd in 2010 Q-koorts geconstateerd. Waarschijnlijk liep ze de ziekte al op in 2007. "Ik heb nog wel twee jaar kunnen werken vanaf de diagnose. Maar vanaf 2014 ben ik eigenlijk voornamelijk aan huis gebonden. En soms ook aan bed, bank of bad."

Sharon voelt zich altijd uitgeput; lichamelijk en geestelijk maar ook cognitief. Het verwerken van informatie kost haar veel moeite. Een boek lezen of tv kijken kan ze daarom eigenlijk niet. "Op een goeie dag voel ik me alsof ik griep heb", vertelt ze. Ze heeft veel last van spierpijn en gewrichtspijn en heeft daarnaast hartklachten uitvalverschijnselen en migraineaanvallen. "Er gaat geen dag voorbij dat ik geen hoofdpijn heb."

Sharon vertelt dat ze door haar ziekte in de financiële problemen kwam: