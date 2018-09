Franse minister wil tolvignet voor buitenlandse vrachtwagens

De Franse regering wil buitenlandse vrachtwagens laten betalen voor het gebruik van de wegen. De minister van Ecologische transitie, De Rugy, zegt dat hij de mogelijkheden bestudeert voor invoering van een vignet. De Rugy komt volgend jaar met een plan, heeft hij aangekondigd op de Franse zender BFMTV.

De minister beklaagde zich in de uitzending over buitenlandse vrachtwagens die door Frankrijk rijden, terwijl ze niet eens tanken. Ze betalen daardoor geen belasting over de brandstof, maar veroorzaken wel slijtage aan de wegen. Hij wees ook op andere Europese landen waar buitenlandse vrachtwagens tol betalen, zoals in Duitsland.

De transportsector in Frankrijk heeft bezorgd gereageerd op de aankondiging en vreest dat het vignet uiteindelijk ook verplicht wordt voor Franse vrachtwagens.

'Discriminatie'

Daar heeft ook de organisatie van Europese transporteurs (OTRE) op gewezen. Zo'n vignet kan volgens OTRE alleen worden ingevoerd als ook Franse vrachtwagens er een moeten aanschaffen. Anders is er sprake van discriminatie van buitenlandse voertuigen.

Minister De Rugy heeft niet gezegd voor welke wegen buitenlandse vrachtwagens moeten betalen. Volgens hem spelen niet alleen milieuoverwegingen een rol. De Rugy wil met de opbrengst ook investeren in wegen en spoorlijnen. Hij zei dat hij geen ongeval wil zoals in Genua, waar een viaduct instortte en 43 mensen om het leven kwamen.

In Frankrijk betalen personen- en vrachtauto's op veel snelwegen al tol. Dat gebeurt op wegdelen die commercieel worden geƫxploiteerd.