Radio 538 stopt met uitzenden top-40 en komt met eigen top-50

Radio 538 stopt na 25 jaar met het uitzenden van de Nederlandse Top 40. De zender is het niet eens met de manier waarop de lijst wordt opgesteld en komt met een eigen hitlijst: de top-50.

De top-40 is een product van de Stichting Nederlandse Top 40. Bij de samenstelling wordt gekeken hoe vaak een liedje op de radio en via streamingdiensten wordt afgespeeld. "Het probleem is alleen dat een stream al wordt meegerekend als een nummer 30 seconden wordt afgespeeld", zegt een woordvoerder van Radio 538.

Daardoor kunnen de luistercijfers worden opgedreven door fanatieke fans of met speciale software, ook wel bots genoemd. "We zouden graag zien dat daar wat meer onderzoek naar wordt gedaan", zegt de woordvoerder.

Waardering van leden

Gesprekken met de Stichting Nederlandse Top 40 over vernieuwing van de lijst leidden tot niets. "Daarin ging het ook over het financiƫle plaatje", zegt de woordvoerder. Radio 538 betaalt de stichting om de hitlijst te mogen uitzenden. "We kwamen er uiteindelijk niet uit."

De radiozender wil zijn ruim 150.000 leden een stem geven bij de samenstelling van de nieuwe hitlijst. Zij moeten populaire nummers een waardering gaan geven, die vervolgens samen met de luistercijfers wordt meegenomen in een berekening.

De Stichting Nederlandse Top 40 was niet meteen bereikbaar voor commentaar.