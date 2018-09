RIVM: vaccin tegen baarmoederhalskanker is veilig

Het RIVM bekeek of langdurige klachten vaker voorkomen bij meisjes die waren inge├źnt. Voor de introductie van het HPV-vaccin kampte zo'n een op de vijf meisjes van 12 of 13 met ernstige vermoeidheidsklachten. Bij de helft van hen hielden de klachten langer dan drie maanden aan.

Voor het onderzoek werden bijna 70.000 meisjes geselecteerd uit een huisartsensysteem van het Erasmus MC in Rotterdam. Uit de gegevens bleek dat langdurige vermoeidheid voor de invoering van het HPV-vaccin even vaak voorkwam als daarna. De klachten staan dus los van het inenten, concludeert het RIVM.

Daarnaast werden de medische gegevens van 49 meisjes die langer dan zes maanden klachten hadden, gekoppeld aan gegevens over de vaccinatie. Hieruit bleek dat de 37 meisjes die een inenting kregen in het jaar daarna niet vaker een huisarts bezochten.

Onnodige doden

Het RIVM noemde het in juni dramatisch dat veel kinderen niet reageren op de oproep voor een HPV-vaccinatie. De lage dekkingsgraad kan op de lange termijn leiden tot tientallen extra doden, stelde het instituut. Ook toen benadrukte het RIVM dat onderzoek heeft uitgewezen dat het middel veilig is.

Overigens is de dekkingsgraad niet altijd zo laag geweest. Vlak na de invoering van het programma, ongeveer tien jaar geleden, gaf ongeveer de helft van de meisjes gehoor aan de oproep. In de jaren daarna groeide het percentage deelnemers, tot 61 procent in 2001. Sindsdien daalt de deelname ieder jaar.