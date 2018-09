Enige vrouw stopt met opleiding Korps Mariniers

De eerste vrouw die aan de opleiding voor het Korps Mariniers was begonnen, is ermee gestopt.

De training voor de elite-eenheid is sinds 1 januari vorig jaar opengesteld voor vrouwen. Tot nu toe was er een vrouw door de strenge selectie heen gekomen.

Vanwege een beenblessure nam ze eerder al even pauze van de opleiding, maar nu heeft ze besloten om definitief te stoppen. "De problemen met haar schenen bleken alleen hardnekkiger dan ze hoopte", zegt een marine-woordvoerder tegen De Telegraaf. "Omdat ze de groep niet wil ophouden en door een verandering in haar thuissituatie die invloed heeft op haar motivatie, besloot ze afgelopen vrijdag te stoppen. Dat is in goede harmonie gegaan."

Jammer

De woordvoerder schat dat er een goede kans is dat ze bij defensie blijft werken. Minister Bijleveld van Defensie vindt het "heel jammer" en zegt dat ze veel respect voor haar heeft. "Jammer dat ze moest besluiten te stoppen, respect dat ze het lef had te beginnen. Voor zo iemand is binnen defensie altijd een plek!", twittert ze.

Bij de marine werken wel meer vrouwen, maar de meesten hebben een baan als verpleegkundige, kok of bij de administratie. Wel zijn er twee vrouwelijke commandanten en mogen in 2025 vrouwen mee op de onderzee├źrs. Daarvoor moeten er wel eerst nieuwe onderzeeboten ontworpen worden.