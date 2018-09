Zonder af te rekenen de supermarkt uit; AH begint met kassaloos winkelen

Een komkommer uit het schap pakken en de winkel uitlopen zonder dat je langs een kassa hoeft. Het kan vanaf vandaag bij twee winkels van Albert Heijn. De grootste supermarktketen van Nederland volgt daarmee de trend die door onder meer het Amerikaanse Amazon is ingezet.

Amazon opende begin dit jaar een kassaloze supermarkt in Seattle. Klanten hoeven daar alleen hun telefoon te scannen, daarna gaat het vanzelf. Camera's en sensoren registreren wat ze kopen. Daarna wordt het aankoopbedrag automatisch van hun rekening afgeschreven.

Het systeem van Albert Heijn werkt anders. Klanten krijgen een speciale pas, een tap to go-kaart, die ze moeten houden bij het schap waaruit ze een product pakken. Zodra ze de winkel uit zijn, wordt het bedrag na tien minuten vanzelf van hun rekening afgeschreven. In plaats van een pas kan ook een Android-telefoon worden gebruikt. Voor iPhones is er nog geen toepassing.

Diefstal

In twee AH to go-winkels in het Amsterdam Medisch Centrum begint de supermarktketen ermee. Klanten die niet willen meedoen, kunnen nog altijd bij een kassazuil terecht. Volgende week werkt de techniek ook bij de Ah to go bij het metrostation op Amsterdam CS. Aan de hand van de ervaringen wordt bepaald wanneer andere winkels de nieuwe betaalmethode krijgen.

Eerder dit jaar voerde Spar in een winkel in Utrecht een vergelijkbaar systeem in waarbij klanten met hun telefoon QR-codes scannen. Volgens ondernemer Erwin Binnenveld zijn de eerste ervaringen goed. Klanten die het systeem gebruiken, kopen meer. Bovendien is het diefstalpercentage niet gestegen. Spar overweegt dit jaar nog meer zaken uit te rusten met het systeem.