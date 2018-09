Jager mishandelt boswachter bij Etten-Leur

Een toezichthouder van Staatsbosbeheer is gisteravond gewond geraakt toen hij in het bos bij Etten-Leur een jager wilde aanhouden. De jager bedreigde hem en sloeg hem met een krukje. De politie wist de 60-jarige verdachte even later te arresteren.

De boswachter zag de man - die een jachtgeweer bij zich had - toen hij rond 18.00 uur zijn dagelijkse ronde door het buitengebied bij Etten-Leur maakte. Volgens Omroep Brabant herkende hij de man direct van een eerder incident, waarbij hij zijn jachtakte had ingetrokken.

'Ik sla je kapot'

Toen de boswachter de jager wilde aanhouden, ging het mis. De 60-jarige man pakte zijn krukje van de grond en riep: "Ik sla je kapot." Vervolgens sloeg hij met de kruk in de richting van het hoofd van de boswachter.

Hij kon de klap gedeeltelijk opvangen, maar raakte toch gewond. Tijdens de worsteling daarna, lukte het de toezichthouder wel om de kruk weg te slingeren.

Uiteindelijk rende de jager van het maisveld af, richting zijn auto. Hij kon nog wel instappen en wegrijden, maar werd iets verderop door de gealarmeerde politie aangehouden. De boswachter kon na doktersbehandeling weer naar huis.