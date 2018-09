Of je alsjeblieft je poep wil doneren, want er is te weinig

Er is te weinig donorpoep. Die is nodig om poeptransplantaties uit te voeren bij mensen met een darmaandoening. De Nederlandse Donor Feces Bank (NDFB) in Leiden, de eerste in Europa, roept jonge gezonde mensen op om hun grote boodschap te doneren.

"Er is een chronisch tekort aan donorpoep", zegt Liz Terveer van de NDFB. "Er melden zich best wel wat mensen aan, maar het probleem is dat heel veel mensen simpelweg niet geschikt zijn. Je moet namelijk echt kerngezond zijn, wil jouw poep geschikt zijn om als medicijn gebruikt te worden. Daardoor vallen helaas veel mensen af."

Hoe zit het met poeptransplantaties? In deze video legt NOS op 3 uit wat het is, voor wie het is en vooral hoe poeptransplantaties in de toekomst mogelijk bij nog veel meer ziektes als behandeling kan worden ingezet. Tekst gaat verder onder de video.