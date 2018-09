Overlevende na 2 dagen uit scheepswrak Tanzania gehaald

Twee dagen na de scheepsramp in Tanzania hebben duikers een overlevende uit het scheepswrak gehaald. Het gaat om een mecanicien die vlak bij de motor van de veerboot in een luchtbel werd gevonden.

Vier duikers van de marine hervatten de reddingsoperatie zaterdagochtend vroeg, nadat ze tekenen van leven hadden gehoord uit het scheepswrak. De man werd naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is.

De president van Tanzania Magufuli zei op de nationale televisie dat de kapitein van het schip is aangehouden. Hij gaf het roer over aan iemand die over onvoldoende ervaring beschikte.

Dodental loopt op

Het dodental van de ramp op het Victoriameer is opgelopen naar 183. Donderdag kapseisde de veerboot met aan boord meer dan 300 opvarenden, terwijl er officieel maar 100 mensen aan boord mochten.

Op het Victoriameer, het grootste meer van Afrika, gebeuren vaker scheepsrampen met overvolle boten.

De Tanzaniaanse overheid zegt dat de reddingsoperatie wordt voortgezet totdat met zekerheid kan worden gezegd dat alle overlevenden zijn gered. Gisteren werden vier dagen van nationale rouw afgekondigd.