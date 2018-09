Griekenland haalt nog komende week 2000 migranten uit de overvolle kampen

De Griekse regering wil nog voor het eind van deze maand 2000 migranten van kampen op de eilanden Lesbos, Samos en Chios verplaatsen naar locaties in het noorden en westen van het land. Volgende maand zouden nog eens duizend mensen naar het vasteland moeten worden overgebracht.

De migranten die in aanmerking komen voor verplaatsing zijn mensen die asiel hebben gekregen, minderjarigen, zwangere vrouwen en zieken.

De afgelopen weken was er veel kritiek van mensenrechtenorganisaties en lokale bestuurders op de regering. Die zou te weinig doen aan de slechte humanitaire situatie voor migranten in de overvolle kampen op de eilanden.

Seksueel geweld

Onder meer Artsen zonder Grenzen (AzG) heeft bij de Griekse regering en de EU aangedrongen op een evacuatie van de kwetsbaarste bewoners. Veel migranten kampen met een slechte gezondheid. Volgens AzG doen veel minderjarigen zich zichzelf iets aan of proberen ze zelfmoord te plegen. Ook zijn er veel meldingen van seksueel geweld.

In het kamp Moria op Lesbos zijn bijna drie keer zo veel mensen als de capaciteit toelaat. Ongeveer 9000 migranten verblijven daar in tenten en containers onder slechte hygiƫnische omstandigheden op een voormalige militaire basis. Mensen staan vaak uren in de rij om wat te eten te krijgen.

Afvalberg

De gouverneur dreigde kamp Moria binnen een maand te sluiten als de lokale autoriteiten de enorme hoeveelheid afval in en om het kamp niet onmiddellijk zouden opruimen en de omstandigheden zouden verbeteren.

De Griekse regering erkent dat de omstandigheden in de opvangkampen zorgelijk zijn. Volgens een woordvoerder zijn sinds de zomer al meer dan 3000 mensen van Lesbos overgebracht naar het vasteland.

Nieuwe migranten

Intussen komen op de Griekse eilanden nog steeds migranten aan die vanaf de Turkse kust zijn vertrokken. Alleen al vorig weekend bereikten zo'n 600 mensen Lesbos.