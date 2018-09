Lerares ontslagen na kwetsende reactie op bakfietsongeluk

Een lerares op een basisschool in Den Haag is ontslagen, omdat ze op Facebook een kwetsende tekst had geplaatst over de kinderen die gisteren omkwamen op een spoorwegovergang in Oss. Ze reageerde met een krachtterm op een treinvertraging die iemand anders 'door' de kinderen had opgelopen.

De lerares beweert dat ze gehackt is en de reactie zelf niet geplaatst heeft. Het bericht, dat duizenden keren werd gedeeld, is inmiddels verwijderd. Omdat er screenshots van zijn gemaakt gaan ze nog steeds rond op internet.

Verwerpelijk en ongepast

De vrouw werkte als uitzendkracht op basisschool de Spiegel in Den Haag. Gerard van Drielen van de overkoepelende Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden zegt tegen Omroep West dat de samenwerking per direct beƫindigd is. "Met zo'n tragedie vind ik het op zijn zachtst gezegd verwerpelijk en ongepast dat dit soort grappen gemaakt wordt. Dit getuigt van pedagogisch onvermogen."

Bij de botsing tussen een trein en een elektrische bakfiets kwamen gisteren vier kinderen om het leven. Een kind van 11 en de kinderopvangmedewerkster die de bakfiets bestuurde, liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis.

Hack uiterst onwaarschijnlijk

De Facebookpost veroorzaakte veel verontwaardiging. In een persbericht zegt de school dat er telefoontjes en mailtjes uit het hele land zijn binnengekomen. De bewering van de lerares dat ze gehackt is, wordt niet geloofd. "We hebben advies ingewonnen van twee onafhankelijke ict-adviseurs. Ze zeggen dat het meer dan uiterst onwaarschijnlijk is dat ze is gehackt", aldus Van Drielen.