Problemen met bereikbaarheid Belastingdienst

De Belastingdienst is vandaag telefonisch moeilijk te bereiken. Op sociale media klagen veel mensen die de Belastingtelefoon proberen te bellen en geen verbinding krijgen.

Een woordvoerder van de dienst bevestigt dat er problemen zijn. Die zijn volgens hem veroorzaakt doordat er de afgelopen week zo'n 350.000 brieven zijn verstuurd over het bijstellen van het inkomen van mensen. "Dat is op zich goed nieuws, want dan hoeft er later minder teruggevorderd te worden, maar het zorgt wel voor een piek in de telefonie."

Daarnaast ontvangen rond deze tijd veel mensen hun toeslagen, waardoor de dienst sowieso veel telefoontjes krijgt en het daardoor drukker is, zegt de woordvoerder. Hij adviseert mensen om het na het weekend nog eens te proberen als ze er vandaag niet doorheen gekomen zijn.

Dit jaar waren er vaker problemen met de bereikbaarheid van de Belastingtelefoon. De ombudsman vroeg hier in juli nog aandacht voor bij staatssecretaris Snel van Financiƫn. Het ministerie liet toen weten dat er een personeelstekort is, en dat het bezig was om meer medewerkers te werven.