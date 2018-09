Italië start onderzoek naar nieuw bagagebeleid Ryanair

De Italiaanse mededingingsautoriteit begint op verzoek van lokale consumentenorganisaties een onderzoek naar het nieuwe bagagebeleid van luchtvaartmaatschappij Ryanair. Vanaf november moeten passagiers van de Ierse prijsvechter tussen de acht en tien euro bijbetalen voor hun rolkoffertje. Alleen een kleine tas of laptoptas is dan nog gratis.

De mededingingsautoriteit noemt handbagage een essentieel onderdeel van vervoer. "Ryanair en alle andere luchtvaartmaatschappijen moeten de kosten daarvan dus toevoegen aan de prijs voor een vliegticket", meldt de autoriteit. Die zegt dat het nieuwe beleid kan leiden tot oneerlijke commerciële praktijken, omdat Ryanair de prijs voor een ticket weergeeft zónder bagage. Andere maatschappijen laten hun prijzen mét bagage zien.

Ryanair zelf beweert dat de maatregel niet bedoeld is om geld aan te verdienen, maar om de punctualiteit te vergroten en het boarden sneller te laten gaan.

Problemen

Het besluit van de mededingingswaakhond komt in een week waarin de luchtvaartmaatschappij toch al onder vuur ligt. Afgelopen week werd directeur Bonderman van het bedrijf herkozen als baas, maar met 'slechts' 70 procent van de aandeelhouders achter zich. Bij de vorige verkiezing krijg hij nog bijna 90 procent van de stemmen. Kritische aandeelhouders vinden dat het huidige bedrijfsmodel en beleid van Ryanair de waarde van hun aandelen in gevaar brengt.

Ryanair ligt al enige tijd overhoop met zijn personeel. Volgende week vrijdag staakt personeel van Ryanair in Nederland, België, Portugal, Spanje en Italië, uit protest tegen de voorwaarden van de maatschappij. De bonden denken dat er die dag amper Ryanair-vliegtuigen kunnen vertrekken in Nederland en andere landen. Twee weken geleden werd er al gestaakt in Duitsland.