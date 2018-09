RyanAir schrapt morgen 150 vluchten in Duitsland

Luchtvaartmaatschappij RyanAir schrapt morgen 150 vluchten van en naar Duitsland. Vanuit Duitsland vliegen ook veel Nederlanders naar hun vakantieadres, zoals vanaf vliegveld Weeze.

De vakbonden hebben RyanAir-piloten en cabinepersoneel opgeroepen morgen 24 uur te staken voor betere arbeidsomstandigheden en meer loon. De getroffen passagiers kunnen hun vlucht omboeken of worden schadeloos gesteld, heeft RyanAir beloofd. De Ierse prijsvechter noemt de staking niet gerechtvaardigd en wijst erop dat er al toezeggingen zijn gedaan in het cao-conflict.

Volgens de vakbonden wordt het moeilijk voor de maatschappij om de overige 250 vluchten door te laten gaan, maar onmogelijk is dat niet. RyanAir vliegt waarschijnlijk piloten en personeel uit andere landen in, zoals de afgelopen maanden bij andere acties van RyanAir-personeel in Europa is gebeurd.

De luchtvaartmaatschappij wil het Ierse arbeidsrecht toepassen op zijn werknemers in de verschillende Europese landen en niet de lokale arbeidswetgeving. Het Ierse arbeidsrecht biedt veel minder bescherming voor werknemers.