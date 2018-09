Een hele zomer geen kleding kopen, dat is nog best lastig

In de kledingwereld hebben ze in de omzet weinig gemerkt van de actie. "Het is een goed initiatief hoor, maar of je met niet-kopen de industrie minder vervuilend maakt is nog maar de vraag", zegt Edwin Belt van brancheorganisatie InRetail.

"Wij vinden het constructiever om maatregelen te nemen die concrete verbeteringen opleveren. Er wordt bijvoorbeeld al minder water gebruikt bij de productie van spijkerbroeken. Dat was 8000 liter voor een spijkerbroek, maar dat is al een heel stuk teruggebracht. Er wordt ook minder pesticide gebruikt en de samenstelling van verfstoffen is aangepast."

De actie om een zomer lang geen kleding te kopen wordt vandaag afgesloten met beurzen waarbij mensen hun oude kleding met elkaar kunnen ruilen. De initiatiefnemers zijn van plan volgende zomer de actie te herhalen, met een veelvoud aan deelnemers.