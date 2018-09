Vrede met de FARC maakt weg vrij voor drugsbendes in Colombia

Voorheen werden cocaplantages vanuit vliegtuigen besproeid met het bestrijdingsmiddel glyfosaat. In 2015 werd deze aanpak stilgelegd. Het spuiten veroorzaakte veel schade aan andere gewassen en bossen. Ook waren er grote zorgen over de mogelijke gevolgen voor volksgezondheid. Desondanks lijkt deze controversiële aanpak een comeback te maken.

De Amerikaanse president Trump heeft al meerdere keren aangegeven dat hij niet blij is met stijgende trend van de cocaproductie. De VS heeft miljarden dollars geïnvesteerd in de oorlog tegen drugs in Colombia. Trump dreigde vorig jaar deze steun stop te zetten. Maar de nieuwe Colombiaanse president Ivan Duque liet na zijn verkiezingswinst in juni dit jaar weten dat hij de war on drugs wil opvoeren, met de hulp van de VS.

Spuiten met drones

Bessems: "Duque is voor een hardere lijn. Hij belooft, onder druk van de VS, om harder op te treden." De conservatieve president overweegt of er opnieuw zal worden gespoten, ditmaal vanuit drones. De geringe hoogte van de drones zou de schadelijkheid van het bestrijdingsmiddel beperken. Oud-president Santos keurde deze vorm van glyfosaat spuiten vlak voor zijn vertrek goed, maar het grondwettelijk hof moet er nog een oordeel over vellen.

"Uiteindelijk pakken ze hier het onderliggende probleem niet mee aan", zegt de NOS-correspondent. "Namelijk: de corruptie en de afwezigheid van de staat in de geïsoleerde gebieden, die moeilijk bereikbaar zijn." De inwoners van de grensgebieden klagen dat er bijna geen andere alternatieven voor hen zijn dan de drugshandel.

Daarnaast is de handel in het witte poeder een kwestie van vraag en aanbod. "Hoeveel je ook gaat sproeien, de vraag naar deze drugs blijft groot", zegt Bessems. "In heel deze regio in Latijns-Amerika lijkt het besef dan ook ingedaald dat de oorlog tegen drugs is mislukt."