Cocateelt in Colombia nog nooit zo groot

De hoeveelheid land waar coca wordt verbouwd in Colombia is nog nooit zo groot geweest. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties.

Eind 2017 werd in Colombia op 171.000 hectare land coca verbouwd. Met het geoogste cocablad kan bijna 1400 ton cocaïne worden geproduceerd. In Nederland zou die hoeveelheid cocaïne een straatwaarde hebben van ongeveer honderd miljard euro.

Colombia is de grootste producent van cocaïne ter wereld, voor Peru en Bolivia. De cijfers zijn onder meer gebaseerd op waarnemingen met satellieten.

Voormalige guerillas

De teelt van coca is in Colombia geconcentreerd in de grensgebieden met Venezuela en Ecuador. Linkse en rechtse guerillabewegingen telen en teelden coca om hun strijd te financieren.

Cocaboeren die waren verbonden aan de voormalige guerillabeweging FARC hopen nu op hulp van de regering om over te stappen op het verbouwen van legale gewassen.

Bestrijding

De Colombiaanse regering denkt erover om de cocaplantages weer met spuitvliegtuigen te bestrijden. De vorige president, Juan Manuel Santos, heeft het spuiten beëindigd tijdens de vredesbesprekingen met de FARC.

Over het sproeien met bestrijdingsmiddelen was veel te doen. Zo werd er ook veel schade aangericht aan andere gewassen en waren er grote zorgen over de effecten van het gebruikte middel, glyfosaat, op het milieu en de mensen die in de buurt van cocaplantages wonen.