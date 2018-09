Populaire Koreaanse boyband mag spreken bij VN

Een nieuwe ervaring voor de leden van de Koreaanse boyband BTS. Ze mogen volgende week drie minuten lang spreken voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, meldt CNN.

De zangers zijn uitgenodigd om bij de lancering van een Unicef-campagne te praten over hun campagnes op sociale media waarin ze zich inzetten voor jongeren en mensenrechten. BTS is de eerste K-popgroep ooit die bij de VN spreektijd krijgt.

De band werd 5 jaar geleden opgericht en is inmiddels een van de populairste bands in de wereld met meer dan 13 miljoen fans op Instagram. Ook verbrak de groep met het nummer Idol onlangs het record voor meest bekeken video op YouTube. Met 45 miljoen views in een etmaal werd het record van Taylor Swift verpulverd: haar nummer Look What You Made Me Do werd in 2017 in een dag tijd 43,2 miljoen keer bekeken.

Maatschappelijk betrokken

De leden van BTS steken ook tijd in het vragen van aandacht voor maatschappelijke problemen. In 2017 zette de band zich in voor een campagne van Unicef tegen geweld tegen kinderen. Een deel van de opbrengst van het album Love Yourself ging naar het goede doel. Op die manier werd meer dan een miljoen dollar binnengehaald.

Overigens is het niet de eerste keer dat een artiest mag spreken voor de VN. Zo hield de Amerikaanse rapper Pitbull in maart nog een speech over het belang van schoon drinkwater bij de VN. In 2015 sprak Pharrell Williams bij de Verenigde Naties over de klimaatverandering.