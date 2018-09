Twaalf jaar cel geëist tegen man die op willekeurige voorbijganger schoot

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een gevangenisstraf van twaalf jaar en tbs met dwangverpleging tegen Azim A. voor poging tot moord. De 21-jarige A. schoot vorig jaar oktober zonder aanleiding een student neer in Groningen. De student raakte blijvend verlamd in zijn onderlichaam en zit in een rolstoel.

A. en twee vrienden hielden de willekeurige voorbijganger van toen 21 jaar rond vijf uur 's nachts tegen op straat. A. schoot op de student en nog eens vier keer toen het slachtoffer probeerde weg te fietsen.

Hij vluchtte daarna met een medeverdachte naar het huis van zijn vriendin en maakte het wapen schoon in het badje van hun pasgeboren kind, meldt RTV Noord. A. zou gezegd hebben dat het neerschieten van de man "fijn voelde, alsof je een vogeltje uit de lucht schoot". Ook zou hij gezegd hebben dat hij naar het ziekenhuis wilde gaan "om het karwei af te maken" en zo te voorkomen dat het slachtoffer een getuigenverklaring zou afleggen.