Playboy, witwasser en voortvluchtig crimineel: Maleisië zoekt Jho Low

Het boek gaat in Maleisië als warme broodjes over de toonbank. En dat is niet zo vreemd, zegt Maas. "Maleisiërs zijn natuurlijk razend nieuwsgierig. Al die jaren dat Najib aan de macht was, konden ze nauwelijks iets over de 1MDB-affaire lezen omdat de pers werd gecensureerd."

De schrijvers wijden een volledig hoofdstuk aan een van de feestjes van Low. Naast Pharrell Williams en Leonardo DiCaprio stonden, Martin Scorsese, Paris Hilton, Swizz Beatz, Kanye West en Kim Kardashian op de gastenlijst. Britney Spears sprong uit een gigantische taart om persoonlijk Happy Birthday voor hem te zingen.

The Wolf of Wall Street

Het gestolen geld stak hij ook in kunst, boten en sieraden. Samen met Riza Aziz, de stiefzoon van Najib, kocht hij een schilderij van Vincent van Gogh en de filmrechten van de film The Wolf of Wall Street. Een schilderij van Picasso dat Low verwierf, deed hij cadeau aan DiCaprio. Voor het Amerikaanse model Miranda Kerr kocht hij volgens Amerikaanse rechtbankdocumenten in 2014 voor acht miljoen euro aan juwelen. En dan was er nog de Equanimity, een peperduur jacht van 90 meter lang. Het schip is inmiddels in beslag is genomen door de Maleisische autoriteiten.