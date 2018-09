Geschokte reacties na dodelijk ongeluk Oss, ook Máxima leeft mee

Vanochtend kwamen elektrische bakfiets met een trein in botsing in Oss. Daarbij zijn vier kinderen om het leven gekomen. Ook raakten een kind en een volwassene zwaargewond, meldt de politie. De kinderen zijn in de basisschoolleeftijd.

Om 13.00 uur is er een persconferentie over het ongeluk. Die is onder meer te volgen op NPO 1 en NOS.nl. Klik daarvoor hier.