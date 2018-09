Werkloosheid daalt niet meer

Match

Het gelijkblijvende werkloosheidspercentage wijst erop dat in die groep van 353.000 mensen niet altijd meer de gezochte en juiste match zit. De uitstroom van werklozen is vrijwel even groot als de instroom van nieuwe werklozen, de mensen die hun baan verliezen of zich inschrijven als werkzoekend.

Toch is er wel steeds meer werk. Het aantal mensen tussen de 15 en 75 jaar met betaald werk neemt met gemiddeld 20.000 per maand toe. In augustus telde het CBS 8,8 miljoen werkenden.

Krapte

Aan de andere kant neemt de krapte op de arbeidsmarkt, meer vraag naar geschikt personeel dan mensen die willen en kunnen, nog steeds toe. Volgens het UWV is er in Nederland geen enkele regio meer waar de arbeidsmarkt ruim is. Twee jaar geleden was dat in de helft van Nederland nog wel het geval.