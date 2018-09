Afgeschoten herten in Oostvaardersplassen mogen worden opgegeten

De herten die eind volgende maand worden afgeschoten in de Oostvaardersplassen kunnen worden opgegeten. Dat hebben de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer besloten om voedselverspilling tegen te gaan. Staatsbosbeheer is al in gesprek met poeliers die het wild willen verkopen, meldt Omroep Flevoland.

Eerder werden dode dieren uit de Oostvaardersplassen nooit aangeboden voor menselijke consumptie. Dat kon volgens de provincie ook niet, omdat het toen ging over verzwakte of zieke dieren die uit hun lijden werden verlost.

De provincie nam deze week het besluit om vanaf eind oktober meer dan duizend herten uit de Oostvaardersplassen dood te schieten. Dat moet ervoor zorgen dat er veel minder dieren in het natuurgebied overblijven.

50Plus, PVV, GroenLinks en de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten maakten gisteravond ernstig bezwaar tegen het besluit om gezonde beesten af te schieten. Volgens de politici had de gedeputeerde het ook eerst moeten overleggen, maar volgens hem is het dagelijks bestuur bevoegd om deze beslissing te nemen.