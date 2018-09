Terrorismerapport VS: vorig jaar wereldwijd kwart minder aanslagen

Wereldwijd is het aantal terroristische aanslagen vorig jaar gedaald met 23 procent naar 8584. Daarbij kwamen in totaal 18.753 mensen om het leven, 27 procent minder dan in 2016. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een jaarlijks terrorismerapport.

Het aantal aanslagen en doden is daarmee terug op het niveau van rond 2013, voordat door terroristische groepen als Boko Haram, Taliban en Islamistische Staat (IS) het aantal aanslagen sterk toenam.

Irak

IS pleegde net als een jaar eerder de meeste aanslagen (857 aanslagen). De terreurgroep sloeg wel een kwart minder vaak toe dan in 2016; in het bijzonder in Irak.

IS verloor afgelopen jaar veel terrein in dat land, waardoor de radicaal-islamitische organisatie aan slagkracht heeft ingeboet, aldus het rapport. Het is volgens de Amerikanen de belangrijkste oorzaak voor de mondiale daling.

Terreurlandschap is complexer

Dat het aantal aanslagen is gedaald, betekent volgens het rapport niet dat er een kentering is in de strijd tegen terreur. Het terreurlandschap is in 2017 juist complexer geworden, schrijven de onderzoekers.

Terreurorganisaties zijn meer gedecentraliseerd gaan werken en gebruiken steeds vaker internet om sympathisanten over de gehele wereld te mobiliseren.