Politie mag hardleerse verkeershufters gericht gaan volgen

De politie mag weggebruikers die keer op keer worden betrapt op hufterig gedrag gericht op de hielen zitten. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Utrecht.

Daar werd vandaag voor het eerst een automobilist veroordeeld na het toepassen van deze nieuwe methode. De 21-jarige man uit Leusden was eerder door de rechter veroordeeld voor wangedrag in het verkeer en heeft een dossier van zes pagina's met allerlei overtredingen en misdrijven.

Vanwege die lange lijst besloten politie en het Openbaar Ministerie om hem extra te volgen. In korte tijd ging de automobilist meerdere keren in de fout. Zo reed hij 150 op een 80 km-weg en was hij aan het bumperkleven.

Inbreuk op privacy

De advocaat van de man wilde vrijspraak omdat zijn cliƫnt niet zonder toestemming van justitie gevolgd had mogen worden. Hij noemt het een inbreuk op de privacy. Maar volgens de rechter valt de actie binnen de politiewet en heeft het OM volgens de regels gehandeld.

Justitie is blij met die uitspraak, zegt landelijk verkeersofficier Achilles Damen tegen RTV Utrecht. "We hebben nadrukkelijk belangstelling voor mensen die een risico vormen in het verkeer, omdat ze zich stelselmatig niet aan de regels houden en de kans op ongevallen vergroten. Die mensen blijven we in de gaten houden, heel gericht en heel gestructureerd."

Straf lager dan eis

De man uit Leusden kreeg vandaag een boete van 1600 euro. Ook mag hij drie maanden niet rijden. De straf ligt veel lager dan de eis, want het OM had gevraagd om een boete van ruim 5500 euro en een rijverbod van 21 maanden.

De straf valt lager uit omdat een aantal forse snelheidsovertredingen volgens de rechter niet kon worden bewezen. Een motoragent meende dat de man 230 kilometer per uur op de A2 reed, maar de rechtbank vond alleen de waarneming onvoldoende voor een veroordeling.

Lesje geleerd

Tijdens de zitting zei de automobilist dat hij zijn lesje nu wel heeft geleerd. Het is de vraag of het OM dat gelooft, want de man werd vorige week opnieuw aangehouden. Dit keer voor bellen achter het stuur.