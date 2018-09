Topman Deense bank vertrekt na groot witwassschandaal

Het witwasschandaal bij de grootste bank van Denemarken kost topman Thomas Borgen de kop. In de periode 2007-2015 is vermoedelijk 200 miljard euro via de bankkantoren in Estland aan crimineel geld of geld van onduidelijke herkomst gelopen, onder meer uit Rusland.

De bank zegt niet in staat te zijn om een accurate schatting te geven van het aantal verdachte transacties en geldstromen in Estland. De bank zou volgens eerdere ramingen 1,5 miljard euro aan het witwassen verdiend hebben.

Borgen was destijds hoofd van de afdeling die verantwoordelijk was voor onder meer de bankrekeningen in Estland. Tot 2015 konden ook niet-Estlanders terecht bij de bank en dat deden vooral Russen, Moldaviërs en Azerbeidzjanen.

Adembenemend

Volgens een onafhankelijk bankonderzoek zouden er alleen al in 2013 80.000 transacties hebben plaatsgevonden voor 30 miljard dollar aan mogelijk crimineel geld. "Het zijn adembenemende bedragen en aantallen voor zo'n klein bankkantoor. Als dat soort bedragen door de bank stromen roept dat vragen op", aldus een van de onderzoekers.