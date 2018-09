Bisdom Brooklyn betaalt recordschikking aan misbruikslachtoffers

Vier mannen die als kind herhaaldelijk zijn misbruikt door een godsdienstleraar hebben een schikking getroffen met het bisdom Brooklyn. De slachtoffers krijgen samen 27,5 miljoen dollar, bijna 7 miljoen per persoon. Het is een van de grootste schikkingen die de Rooms-Katholieke Kerk in de VS heeft getroffen met individuele slachtoffers.

Het misbruik vond plaats tussen 2003 en 2009, de slachtoffers waren toen tussen de 8 en 12 jaar oud. De dader is een 67-jarige vrijwilliger die onder meer catechismusles gaf.

Hij werd in 2009 opgepakt nadat een van de slachtoffers over het misbruik had verteld aan zijn moeder. De leraar bekende schuld en werd veroordeeld tot 15 jaar cel.

Honderden schikkingszaken

De slachtoffers begonnen 5 jaar geleden een zaak tegen het bisdom. Het bisdom zei niet verantwoordelijk te zijn omdat de dader een vrijwilliger was en geen betaalde werknemer van de kerk. Ook zou het misbruik niet op het terrein van de kerk zijn gebeurd.

Advocaten van de slachtoffers beargumenteerden dat de misbruiker wel een vergoeding ontving van de kerk en dat hij kantoor hield in een gebouw van het bisdom.

Het bisdom Brooklyn heeft honderden andere schikkingszaken lopen. In de meeste gevallen zijn de misdrijven verjaard en kunnen de slachtoffers dus niet meer naar de rechter stappen.