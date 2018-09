Internationaal Strafhof begint vooronderzoek naar misdaden tegen Rohingya

Het Internationaal Strafhof ICC in Den Haag begint een vooronderzoek naar misdaden tegen de Rohingya-minderheid in Myanmar en hun deportatie naar Bangladesh. Uit dat onderzoek moet blijken of er voldoende grond is voor een echte zaak.

Volgens de hoofdaanklager richt het onderzoek zich op de gedwongen verplaatsing van Rohingya, het schenden van hun grondrechten, moord, (seksueel) geweld en het vernielen en stelen van hun eigendommen. Veel dorpen van de Rohingya zijn tot de grond afgebrand.

Etnische zuivering

De aankondiging van het ICC komt op de dag dat de Verenigde Naties opriepen tot strafvervolging van de verantwoordelijke Myanmarese militairen door een internationaal tribunaal. Volgens een VN-team dat het lot van de Rohingya onderzocht, hebben militairen zich schuldig gemaakt aan gruwelijke wreedheden tegen deze moslimminderheid.

Volgens de VN zijn Rohingya-mannen vermoord, zijn vrouwen en meisjes verkracht en zijn ook kinderen doodgeschoten of in de rivier gegooid. Sinds augustus vorig jaar zijn bijna 700.000 Rohingya voor het geweld gevlucht naar buurland Bangladesh. De VN spreekt van etnische zuivering.