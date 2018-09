Poetin spaart Israël in reactie op neerhalen Russisch vliegtuig

Een raket die voor een Israëlisch vliegtuig bedoeld was, trof vanmorgen een Russisch militair vliegtuig dat op weg was naar een militaire basis ten zuiden van Latakia. Het had vijftien mensen aan boord. Vermoedelijk is het toestel in zee terechtgekomen en zijn alle inzittenden omgekomen.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Over de uitkomst daarvan is niets bekend.

Medeleven

Het Israëlische leger heeft Rusland zijn medeleven betuigd. Het legt de verantwoordelijkheid voor het incident bij Syrië, en ook bij Iran en de Libanese Hezbollah-militie die aan de kant van het regeringsleger van president Assad meevechten.

De F-16's waren volgens Israël al in het Israëlische luchtruim teruggekeerd op het moment dat het Russische vliegtuig werd getroffen. Israël zegt dat het al zijn informatie over het incident met Rusland wil delen.