President Zuid-Korea ontmoet Kim Jong-un in Pyongyang

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in is in Pyongyang bij Kim Jong-un voor een driedaags bezoek. Het is de derde topontmoeting tussen de twee in korte tijd. Moon moet als een soort mediator proberen om de dialoog over denuclearisatie tussen de leiders in Pyongyang en Washington vlot te trekken.

Duizenden Noord-Koreanen ontvingen de Zuid-Koreaanse president op het vliegveld in de hoofdstad. Moon werd met veel ceremonieel onthaald en duizenden juichende Noord-Koreanen stonden hem op te wachten.

Het is voor het eerst dat de twee elkaar in Pyongyang spreken. De vorige twee ontmoetingen tussen de twee leiders vonden plaats in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea.

In het kielzog van Moon zijn zo'n 150 zakenmensen en lobbyisten meegereisd naar de Noord-Koreaanse hoofdstad.