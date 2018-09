Geen etentje of koffie: ook onder volwassenen is pesten een probleem

Kuiper denkt dat leidinggevenden meer mogelijkheden moeten krijgen om het pestgedrag aan te pakken. "Meer aanwezig zijn bijvoorbeeld. En de vaardigheden of middelen krijgen om pestgedrag aan te pakken."

Dat is overigens niet zomaar geregeld, weet ze ook. "Bij veel organisaties krijgt een leidinggevende targets opgelegd die alleen gaan over wat er wordt opgeleverd. Dat hoor ik ook uit de praktijk: leidinggevenden hebben helemaal geen tijd om het probleem aan te pakken. Terwijl er geen klachten hoeven te ontstaan, áls je dit vroeg aanpakt."

Nieuwe baan

Wie toch wordt gepest, kan in deze tijd volgens Klungers het beste op zoek naar een andere baan. "In deze tijd zijn die er wel. Pesten heeft iets te maken met de cultuur van het bedrijf. In veel bedrijven wordt niet of nauwelijks gepest. Natuurlijk, een plagerijtje moet kunnen. Maar als iemand dat niet leuk vindt, stop dan meteen."

Pesten gebeurt onder volwassenen ook door niet-collega's. Bijvoorbeeld klanten van winkels die slechte reviews op Google achterlaten. "Of die iemand in een winkel onbeschoft behandelen, elke keer terugkeren en het dan weer doen", zegt Klungers.

Het is de vraag of de afname van het pestgedrag op scholen een kans voor volwassenen biedt, zegt Klungers. "Maar ik hoop het. Heel veel mensen geloven nu niet eens dat er ook gepest wordt in bedrijven, scholen, instellingen, en ga maar door."