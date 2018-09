Bas Eickhout (GroenLinks) wil graag EU-voorzitter Juncker opvolgen

Bas Eickhout stelt zich beschikbaar als opvolger van voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie. Hij wil de topkandidaat van de Groenen voor de komende Europese verkiezingen worden. De kandidaten van de diverse partijen debatteren tijdens de verkiezingscampagne in verschillende EU landen met elkaar.

Al eerder stelde de huidige fractievoorzitter van de christendemocraten Manfred Weber zich kandidaat en vanochtend heeft ook de Slowaak Maros Sefcovic zich namens de sociaal democraten naar voren geschoven.

Opschudden

Eickhout zegt dat hij de boel wil opschudden. "De oude machtsblokken, de traditionele partijen die de afgelopen jaren de macht hebben gehad, laten het liefst alles bij het oude. Europa moet juist veranderen, niet vooral goed zorgen voor de grote multinationals, terwijl gewone Europeanen zich afvragen wat Europa eigenlijk voor hen doet."

In november besluiten de verschillende Europese Groene partijen tijdens een speciaal congres in Berlijn of Eickhout inderdaad hun topkandidaat wordt bij de komende verkiezingen. De Europese verkiezingen worden volgend jaar op donderdag 23 mei gehouden.