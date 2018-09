Faunabeheerders Zuid-Holland krijgen anti-agressie-training

Faunabeheerders in Zuid-Holland krijgen een training aangeboden waarin ze leren hoe ze moeten omgaan met agressie. Ze zouden geregeld worden uitgescholden, bedreigd en er wordt soms ook vuurwerk naar ze gegooid. Er zijn vaak demonstranten bij betrokken die boos zijn dat ze dieren afschieten, zegt de provincie.

D66-gedeputeerde Han Weber schrijft in een brief dat "de uitvoerders van het provinciale faunabeleid steeds vaker geconfronteerd worden met diverse vormen en agressie".

Verbaasd

De Partij voor de Dieren is verbaasd dat er zo'n training komt. Volgens fractievoorzitter Carla van Viegen ligt de zaak anders en zijn het juist jagers die agressief zijn. En dat zou veel gevaarlijker zijn, omdat ze een wapen hebben.

Eerder stelde de partij al vragen over het onderwerp. Volgens Van Viegen werd toen werd gezegd dat agressie van jagers geen zaak was voor de provincie maar voor de politie, meldt Omroep West.

Meer begrip voor faunabeheerders

De provincie wil met de training voorkomen "dat de ene agressie de andere agressie uitlokt. Je leert dat je niet agressief moet reageren", zegt een woordvoerder. Hij kan niet bevestigen dat sommige jagers nu agressief zijn, maar "we willen voorkomen dat ze dat worden".

Wanneer er door een demonstrant bijvoorbeeld vuurwerk wordt gegooid naar jagers, of jagers mensen agressief benaderen, is dat een zaak voor de politie, zegt de woordvoerder. "De politie gaat over de openbare orde en veiligheid. Wij kunnen preventieve maatregelen nemen."

Agressie temperen

Wat de faunabeheerders precies gaan leren, wist de provincie niet te vertellen, maar "ze leren in ieder geval hoe ze kunnen de√ęscaleren, dat ze de agressie bij de andere partij kunnen temperen".